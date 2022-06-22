Ömer Toprak Nuri Şahin'i kırmadı, Antalyaspor'un transfer teklifini kabul etti

Haberin Devamı

Werder Bremen, takım kaptanlarından Ömer Toprak'ın performans bazlı yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve serbest bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada "Ömer Toprak ile son birkaç gündür temas halindeyiz ve bu kararı hiç de kolay vermediğini biliyoruz. Onunla çalışmaya devam etmek isterdik. Özellikle son 3 yılda hem saha içinde hem saha dışında takım için önemli bir rol oynadı. Geçen yıl kaptan olarak takımın lideriydi. Kendisine bir teklifte bulunduk ancak reddetti. Kararına saygı duyuyor, onun için en iyisini diliyoruz. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz" denildi.

ANTALYASPOR İLK TEMASI SAĞLADI

Ömer Toprak'ın ayrılık kararı sonrası gözler Türk kulüplerine çevrildi ve ilk hamle Antalyaspor'dan geldi.

Soner Aydoğdu ve kaleci Alperen Uysal'ı kadrosuna katan Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı beyazlılar Ömer Toprak ile her konuda anlaşma sağladı.

Haberin Devamı

Borussia Dortmund'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Nuri Şahin'in talebini geri çevirmeyen Ömer Toprak kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı aldı.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Buna göre Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Antalyaspor'un transferle ilgili resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.

Nuri Şahin'in ısrarla istediği 32 yaşındaki Ömer Toprak, uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. ilk Türkiye deneyimini Antalyaspor formasıyla gerçekleştirecek. 32 yaşındaki Ömer Toprak, 2019 yılında Dortmund'dan Bremen'e Transfer olmuştu. Milli futbolcu Bremen formasıyla 36 Bundesliga ve 21 Bundesliga 2 maçına çıktı.

GÜNÜN DİĞER TRANSFER HABERLERİNE GÖZ ATALIM;



NURİ ŞAHİN'İN DORTMUND FORMASIYLA EN ÖZEL ANLARI