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Ömer Şişmanoğlu: "Zor bir maç bizi bekliyor, ölüm maçı..."

#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Ömer Şişmanoğlu
Ömer Şişmanoğlu: Zor bir maç bizi bekliyor, ölüm maçı...

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, 21 günlük arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Zor bir maç bizi bekliyor, ölüm maçı diyebiliriz. Güzel bir maç çıkartıp 3 puanı getireceğiz" dedi.

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Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 3 Nisan 2022 Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı ekip bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor deplasmandan 3 puanla dönmek isterken, küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Arayı iyi değerlendiren ve tüm eksiklerini gideren Denizlispor’da forvet oyuncularından Ömer Hasan Şişmanoğlu, yaptığı açıklamada, "21 gün maç oynayamadık, tabi ki bir hazırlık maçı yaptık ve güzel geçti. Bizim biraz daha ihtiyacımız vardı, hazırlık kampımız yoktu. Bu ara bizim için tam zamanında geldi. İyi hazırlandık, iyi idmanlar yaptık. Güzel bir kamp geçirdik, arkadaşlıkları daha da sıklaştırdık. İnşallah şimdi zor bir maç bizi bekliyor, yani ölüm maçı diyebiliriz. İnşallah güzel bir maç çıkartıp da 3 puanı getireceğiz" diye konuştu.

"Bu tempoyu Kocaelispor maçında çıkartırız"

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Manisa’da hazırlık maçında çalışmaların güzel geçtiğini anlatan Şişmanoğlu, "İki devre oynadık. İlk yarı 11 oynadı. Onların da zaten temposu yüksekti. İkinci yarıda aynısıydı güzel bir maç çıkarttık. İnşallah bu tempoyu Kocaelispor maçında çıkartırız. Güzel bir mücadeleyle 3 puanı eve getireceğiz inşallah" dedi.

Ömer Şişmanoğlu: Zor bir maç bizi bekliyor, ölüm maçı...

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#Denizlispor#Spor Toto 1. Lig#Ömer Şişmanoğlu

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