Ömer Faruk Yurtseven son basketi attı… Panathinaikos – Partizan maçında beraberliği bilen Misli üyesi 104.267 TL kazandı!

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Misli’de yer alan “Misli Arena” adlı platform, üyelerin kupon paylaşımı ve yorumlar yapabilmesine olanak sağlıyor. Pek çok spor yorumcusu ve fenomen bahisçilerin de yer aldığı Misli Arena’da üyeler yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları da kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak pek çok lig ve turnuvadaki maçlara “Şampiyon Oran” farkıyla oynayabilir; maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine 150 TL kazanma şansı da sunuyor.

Panathinaikos seriye bağladı

Ergin Ataman’ın ekibi son şampiyon Panathinaikos, EuroLeague’de rüzgârı arkasına aldı. Üst üste galibiyetler alan Yunan temsilcisi son olarak dün oynadığı EuroLeague maçın evinde Partizan’ı 96-84 mağlup ederek arka arkaya 5. kez kazandı. Karşılaşmada 29 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 17 sayı ve 8 ribaund ile oynarken; Cedi Osman ise 27 dakikada 18 sayı, 3 ribaund ve 1 asist üretti.

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Misli üyesi beraberliği bildi

Panathinaikos – Partizan maçı oynanırken bir Misli üyesi bu maça canlı bahis oynadı. Üye, karşılaşmanın 4. çeyreğinin berabere biteceğini tahmin etti. Son çeyreğe ev sahibi Panathinaikos, 12 sayı farkla 75-63 üstün girdi. 4. çeyrekte skor üstünlüğü koruyan Panathinaikos, farkın kapanmasını izin vermedi. Son 50 saniye kala maçta skor 94-84’tü. Son çeyrekte ise skor 19-21 Partizan lehineydi. Yani Panathinaikos’un kalan sürede son çeyrekteki beraberlik için 2 sayı atması gerekiyordu.

Son basket Ömer Faruk Yurtseven’den geldi

Misli üyesinin Panathinaikos’tan beklediği 2 sayılık basket maçın son 20 saniyesinde Ömer Faruk Yurtseven’den geldi. Yurtseven’in bu 2 sayılık basketiyle son çeyrekte skor 21-21’e geldi. Maçta başka sayı olmayınca Panathinaikos maçı 96-84 kazandı ve 4. çeyrek de Misli üyesinin tahmin ettiği gibi beraberlikle sonuçlandı.

Misli üyesi, böylece tek maçta 13.00 oran tutturarak 104.267 TL kazandı ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

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Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz. Ayrıca Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.