Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ni sallamaya devam ediyor!

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 5. maçına çıktı.



Hawks'a 94-90 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan Ömer Faruk, 21 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi.



NBA Yaz Ligi'nde 5. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribaunt, Utah Jazz mücadelesinde 16 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.



Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Şehmus Hazer ise New York Knicks'e 103-94 yenildikleri karşılaşmada 4 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle mücadele etti.

🇹🇷Ömer Faruk Yurtseven, Miami Heat formasıyla NBA Yaz Ligi'ni sallamaya devam ediyor.



💪Atlanta Hawks maçı performansı



⏰28 dakika

🏀21 sayı

🙋‍♂️7 ribaund

🎯4 asist

🚫1 blok

🔥8/17 saha içi isabetipic.twitter.com/qIO3eYIcRM — Spor Arena (@sporarena) August 15, 2021