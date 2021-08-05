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GeriBasketbol Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor! 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok...
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor! 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok...

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Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor! 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Golden State Warriors ile oynadıkları maçta 25 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ikinci maçına çıktı.

Warriors'ı 94-87 yendikleri karşılaşmaya ilk 5'te başlayıp 25 dakika 35 saniye süre alan milli basketbolcu, 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok, 1 asist ve 1 top çalmayla mücadele etti.

İkinci maçında da performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Los Angeles Lakers karşısında ise 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yapmıştı.

Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Liginde şov yaptı 27 sayı, 19 ribaunt...
Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde şov yaptı! 27 sayı, 19 ribaunt...

Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligine damga vurmaya devam ediyor 25 sayı, 8 ribaunt, 3 blok...

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