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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde şov yaptı! 27 sayı, 19 ribaunt...

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Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'nde şov yaptı! 27 sayı, 19 ribaunt...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, 20'de 11 isabet kaydettiği mücadelede istatistiklerine 2 asist, bir blok da ekledi.

Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Liginde şov yaptı 27 sayı, 19 ribaunt...

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