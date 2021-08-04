Ömer Faruk Yurtseven kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Ömer Faruk Yurtseven 19 Haziran 1998 tarihinde Özbekistan'ın Taşkent şehrinde dünyaya geldi. NBA ekiplerinden Miami Heat'te forma giyen Özbek asıllı Türk basketbolcu. Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

2014 senesinde düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda en iyi 5'ine seçilen Ömer Faruk, aynı sene Jordan Brand Classic kampında boy gösterdi. 20 Mart 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla Emporio Armani Milano karşısında ilk Euroleague maçına çıktı ve 2 sayı kaydetti. 2016 yılında ABD'ye gidiş şekli sebebiyle koçu Željko Obradović tarafından eleştirilmiştir.