Ömer Faruk Beyaz şimdiden kendine hayran bıraktı! Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler...

Spor Arena Dış Haber - Sarı lacivertli takımın altyapısından yetişen, performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve 2018 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Ömer Faruk, Fenerbahçe'nin tüm çabalarına rağmen ayrılık kararı almıştı.

Fenerbahçe'nin başına sportif direktör olarak geldikten sonra oyuncuyla yakından ilgilenen Emre Belözoğlu'nun tüm girişimleri çözümsüz kalmış, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirten Ömer, Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Alman ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalayan 17 yaşındaki yetenekli orta saha şimdiden kulübünü kendine hayran bıraktı.

Stuttgart'ın ABD'li teknik patronu 3-4-2-1 sisteminde 2 forvet arkası oyuncudan biri olarak tercih ettiği Ömer Faruk Beyaz için övgü dolu sözler sarf etti.

"BÜYÜK POTANSİYEL GÖRÜYORUM"

Alman basınına oyuncunun durumunu değerlendiren Teknik Direktör Pellegrino Matarazzo, Ömer'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirtirken, "17 yaşındaki bir oyuncu için, vücuduna oranla çok iyi fiziği var. Vücudunu nasıl kullanacağını çok iyi biliyor, topu iyi saklıyor. Adımlaması çok güzel ve dar alanda hızlı çözüm üretebiliyor. Onda büyük potansiyel görüyorum." ifadelerini kullandı.

"BENSERVİSSİZ KAPTIK"

Oyuncuyu birçok Avrupa kulübünün istemesine karşın, bonservissiz bir şekilde adeta Fenerbahçe'den kaptıklarını belirten Sportif Direktör Sven Mislintat ise "Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BENİM EVİM GİBİ"

17 yaşındaki Ömer Faruk, geçtiğimiz günlerde U17 Milli Takım kampında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den ayrılması ve Stuttgart'a transfer olmasıyla ilgili konuşmuş ve tercih nedenini açıklamıştı.

Stuttgart'ta daha fazla forma şansı bulacağını düşündüğü için böyle bir tercihte bulunduğunu ifade eden Ömer, "Fenerbahçe benim evim. Orada büyüdüm, her şeyi Fenerbahçe'de öğrendin. Fenerbahçe, benim için çok büyük öneme sahip. Ancak kariyerime yurt dışında devam etmek istedim. Şu an için her şey benim adıma iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Stuttgart, Avrupa'nın en genç takımlarından bir tanesi. Oynayan futbolcular yaş olarak benimle yakın. Şansımın daha fazla olduğunu düşündüm. Onun için bu tercihi yaptım. Şu an için kararımdan memnunum ama her şeyi önümüzdeki sezon gösterecek." diye konuşmuştu.

"ONA, HİÇ YAPILMAMIŞ BİR PROJEYLE GİTTİK"

Sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, genç futbolcu ile yakından ilgilenmesine karşın, yeni sözleşme konusunda ikna edememişti. Belözoğlu, ocak ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

''Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. Bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez."

3 MAÇ, 82 DAKİKA...

Ömer Faruk Beyaz, geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 3 karşılaşmada 82 dakika süre aldı. Oyuncu bu sürede ne gol ne asist katkısı yapabildi. Yeni sözleşmeyi imzalamadığı için altyapıya gönderilen Ömer çalışmalarında alt yapıda devam etti.