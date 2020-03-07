Ömer Faruk Beyaz ilk kez kadroda! Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu istedi...
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.
Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.
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