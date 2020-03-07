Ömer Faruk Beyaz ilk kez kadroda! Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu istedi...

Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.

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