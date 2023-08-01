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Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor'a kiralandı! İşte sözleşme detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Ömer Faruk Beyaz#Transfer
Ömer Faruk Beyaz, Hatayspora kiralandı İşte sözleşme detayı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 13:38

Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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