Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor'a kiralandı! İşte sözleşme detayı...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart’ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer’e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ailemize Hoş Geldin Ömer Faruk Beyaz💪🏻— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 1, 2023
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık.https://t.co/atip9AkTkg#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/MEnPQLMvzE