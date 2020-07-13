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GeriFutbol Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk kez 11 çıktığı maçta ne yaptı?
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Haber Giriş: 13.07.2020 - 09:29,Son Güncelleme:

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk kez 11 çıktığı maçta ne yaptı?

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Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de ilk kez 11 çıktığı maçta ne yaptı?
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Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor maçında ilk kez 11'de şans buldu.

Fenerbahçe taraftarlarının sahada performansını merakla beklediği Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor maçında ilk kez 11'de yer aldı.

16 yaşındaki futbolcu performansıyla dikkat çekerken gelecek için umut verdi.

62 dakika sahada kalan Ömer Faruk'un istatistikleri şu şekildeydi;

Topla buluşma: 22
Toplam pas: 15
İsabetli pas: 13
Top kaybı: 4
Top çalma: 1
Hava topu mücadelesi: 1/1
Başarılı dripling: %57
İkili mücadele: %64
Faul: 2
Yapılan faul: 2

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçede ilk kez 11 çıktığı maçta ne yaptı

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