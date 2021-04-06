Ömer Erdoğan'dan mağlubiyet yorumu: "Galatasaray maçı..."

Erdoğan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için fırsat maçıydı, hem altımızdaki Karagümrük'le puan farkını açma adına hem de beşinciliği alıp öne geçmek için iyi bir fırsattı ama maalesef bunu değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

Ömer Erdoğan, "Maçtan önce oyuncularımla görüştüğümde zor bir maç olacağını, merkezi çok iyi kapatmamız gerektiğini, yoksa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Maçın genelinde o bölgeyi iyi kapattık. Zaman zaman top daha fazla Karagümrük'te oldu ama ilk yarı rakibe hiç pozisyon vermedik. Bizim de fazla pozisyonumuz yoktu. İkinci yarı da maç ortada giderken Diouf kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, sonuçlandırabilseydik buradan galip ayrılabilirdik. Golü yedikten sonra yine fırsatlar bulduk beraberliği yakalamak için. Bana göre maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum ama maalesef mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı 3-0 yendikten sonra oyuncuların rehavete kapılıp kapılmadığını sorusunu cevaplayan Erdoğan, "Rehavet yarattığını sanmıyorum ama Galatasaray maçının çok yüksek tempoda geçtiğini düşünüyorum. Oyuncularımızı bu kadar kısa zamanda toparlamak çok mümkün değildi. Zaman zaman yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Oyuncularımız bu maçın ciddiyetini çok iyi biliyorlardı. Rakip yabana atılabilecek bir rakip değil. Bana göre Süper Lig'de en iyi kadrolardan birine sahip Karagümrük. Önemli oyuncuları var." şeklinde görüş belirtti.

Erdoğan, Boupendza'nın oyuna sonradan dahil olmasının nedenin sorulması üzerine, "Boupendza'nın 10 günlük Kovid-19 süreci vardı. Cumartesi günü 16-17 saatlik yolculuk yaptı. Aynı zamanda Galatasaray maçında yerine oynayan Kamara'dan da çok memnundum, onu tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

David Sassarini: "Güzel bir maç çıkardık"

Sassarini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Güzel bir maç çıkardık. Kalpten, yürekten oynadık. Yüksek konsantrasyonumuz vardı. Bunlar bize sahada yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupaları yolunda önemli bir galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine NBA mantığıyla ilerlediklerini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Bu maçı bıraktık ve önümüzdeki maçlara konsantre olacağız. Bizde gün gün, adım adım, antrenman antrenman ve maç maç giden bir mantalite var. Takımımız için önemli olan bu." şeklinde konuştu.