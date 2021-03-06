Ömer Erdoğan'dan Jürgen Klopp, Thomas Tuchel ve Almanya itirafı!

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'de bu sezon ilk kez görev alan ve Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Erdoğan, Almanya'da Sport1'e konuştu.

Alman basını, Ömer Erdoğan için ''Hatayspor, kariyerinde ilk defa Süper Lig'de oynuyor ve şu an 5. sıradalar. Bunun mimarı da Ömer Erdoğan!'' derken genç teknik direktör şu sözleri kullandı;

''TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAKTEN KEYİF ALIYORUM''

''Almanya'da doğdum, burada okula gittim. Türk kökenlerim olmasına rağmen Türkiye'de bir süre adaptasyon sorunu yaşadım ama çok çabuk atlattım. Tüm ailem benimle birlikte Türkiye'de ve kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de çalışmaktan zevk alıyorum.''

''Almanya'daki altyapı sistemi Türkiye'den daha iyi. Almanya'daki seviye çok yüksek, Türk takımlarının bu seviyeyi yakalaması lazım. Türkiye'nin de gelişim içinde olduğunu söylemek lazım. Son zamanlarda birçok Türk futbolcu, Avrupa'nın büyük takımlarında oynamaya başladı.''

''MESUT'UN GELMESİ HEM LİG HEM DE ÜLKE İÇİN İYİ''

''Mesut Özil'in de Türkiye'ye transfer olması ligin değerini arttırdı. Mesut bir süperstar ve kalitesiyle lige renk katacaktır. Yabancıların da lige ilgisi artmış oldu. Mesut gibi oyuncuların olması hem lig hem de ülke için çok önemli.''

''KLOPP BENİM ROL MODELİM OLDU, TUCHEL, SCHMIDT VE FAVRE...''

''Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında yer alan Klopp ve Tuchel'in yanında çalışma fırsatım oldu. Bu iki teknik direktör, Avrupa'da ilk 5 içindedir. İkisinden de çok önemli şeyler öğrendim. Benim için büyük bir artıydı. Klopp'un oyuncularıyla olan iletişimi olağanüstüydü, beni çok etkilemişti. Benim rol modelim olmuştu. Tuchel ise mükemmeli arayan bir hoca, onun hakkında kötü hiçbir şey söyleyemem. Aynı şekilde Roger Schmidt ve Lucien Favre ile de çalıştım. Schmidt, sürekli ön planda baskı yaptırıyordu. Favre'nin ise antrenmanlardaki disiplinini tecrübe edindim. Bu iki teknik adamdan da çok şey öğrendim.''

''ALMANYA'DA TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM''

''En büyük hedeflerimden birisi Bundesliga'da teknik direktörlük yapmak. Bence Bundesliga, Avrupa'nın en büyük 3 ligi arasında. İleride bir gün Almanya'da takım çalıştırmak isterim. Mönchengladbach çok büyük bir kulüp. Orada staj yaparken stattaki ambiyansı ve tesislerdeki durumu görmüştüm, bunlar beni çok etkilemişti. Çok iyi yönetiliyor ve altyapısı çok sağlam.''

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