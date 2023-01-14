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Ömer Erdoğan'dan hakem tepkisi! "Neden iptal edildi anlamadım"

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#Ankaragücü#Ömer Erdoğan#Süper Lig
Ömer Erdoğandan hakem tepkisi Neden iptal edildi anlamadım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 20:44

Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1lik skorla yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montellla ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan açıklamalarda bulundu.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada takım olarak sahada çok iyi bir performans gösterdiklerini belirterek futbolcularını tebrik etti.

Maç istatistiklerine baktıklarında önde olduklarını ama sonucun kötü bittiğini dile getiren Erdoğan, "Oyuncularımız verilen görevleri yerine iyi getirdiler ama sonuca bakınca eli boş döndük. Gelecek için umut veriyoruz ama sonuca yansıtamadık. Ayrıca iptal edilen bir golümüzle ilgili açıkçası çok üzgünüm. Neden iptal edildi anlamadım. Büyük odada pozisyonu detaylı inceledim. Hakem neyi gördü de iptal etti anlayamadım. Büyük emek harcıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Bu şekilde değil, sahada mağlup olmak istiyoruz. Açıkçası golü iptal edecek bir neden göremedim dedi.

Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacakları Beşiktaş maçını kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

"RUHLARINI SAHAYA YANSITTILAR"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "3 puan aldıkları için çok mutlu olduklarını kaydederek, Bu maçı takımımızdaki adamlar sayesinde kazandık. Çok zor bir maçtı. Eksiklerimiz vardı. Sattığımız bir futbolcu oldu. Bu kadar eksiğin olduğu bir maçta ruhlarını sahaya yansıtarak kazandılar. Galibiyeti aldılar. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. İlk yarı daha az riskle oynadık. İkinci yarı rakibin gol beklentisi 3 katına çıktı. Bizim ilk yarı gol beklentimiz 0.60 iken bu sayı ikinci yarıda 0.31di. Bu da futbolun sadece matematiksel bir oyun olmadığını gösterdi. Takımın sahaya yansıttığı ruh, inanılmaz fayda sağladı" diye konuştu.

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#Ankaragücü#Ömer Erdoğan#Süper Lig

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