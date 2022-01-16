Ömer Erdoğan'dan Galatasaray galibiyeti yorumu: 'Doğru şeyler yaptık'

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-2 mağlup eden Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Erdoğan'ın sözleri;

Puan kaybetseydik, çok üzülürdüm. Sürekli pozisyona giren, iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Son haftalarda düşüş yaşadık, bu tip maçları özledik. İnşallah ilerisi için bu maç bize moral verecek

HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK

Çok iyi savunma yapmamız gerektiğini, bu savunmanın önde başlaması gerektiğini anlattık. Rakip savunma ile Taylan Antalyalı'ya top yaptırtmamak istedik. Çok doğru şeyleri yaptık ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ederim.