Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması! "Hatayspor'da mutlu..."

Yarın kendilerini çok zor bir maçın beklediğine vurgu yapan Erdoğan, Sezona iyi başlayan ve son haftalarda iyi bir hava yakalayan rakibe karşı oynayacağız. Şampiyonluğa oynayan bir rakibimiz. Yarın sahada maksimum konsantrasyonla, yüksek istekli ve taktiksel olarak da doğru oyunu sergilersek evimizde iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız hazır. Bizim de son hafta aldığımız galibiyetin devamını getirmek için yarın güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

TRANSFER AÇIKLAMASI



Transferler hakkında da konuşan Erdoğan, Sol bek arkadaşımız var. Lyonda forma giyen. İstanbulda sağlık kontrolünde şu an. Yetişirse inşallah onu alacağız. Bu saatten sonra fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Bir oyuncuyla daha ilgileniyoruz, son saate kadar yetişirse onu da aramıza katarız yoksa mevcut kadromuza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.





BOUPENDZA BURADA MUTLU



Galatasarayın ilgilendiği Boupendza hakkında ise teknik direktör Ömer Erdoğan, Boupendza bizim oyuncumuz. Çok transfer haberi çıktı, bazı kulüpler hem resmi olarak hem de kulübümüzle irtibata geçip tekliflerini iletti. Kulübümüz hiçbirini kabul etmedi. Hak ettiği değeri bulursa o zaman olumlu bakarız dedik ama bu saatten sonra verip yerine alacağımız oyuncu olmayacağı için şu an artık olmaz. Kendisi de burada mutlu dedi.



FENERBAHÇEYE KARŞI SAVUNMA YAPACAĞIZ GİBİ BİR DÜŞÜNCE YOK



Fenerbahçe maçındaki taktik anlayış ile ilgili gelen bir soruya ise Erdoğan, Biz oyunumuzu oynayacağız. Takım halinde savunma, takım halinde hücum yapacağız. Bizim oyun stratejimizde hücum var. Oynatmak istediğim şekil de bu. Maç içerisinde ister istemez gidişata göre birinci bölgede savunma, ikinci bölgede savunma veya presle oynamanız gerekebiliyor. Oyun içinde taktik mevki değiştirebiliyoruz. Yarınla ilgili Fenerbahçeye karşı savunma yapacağız gibi bir düşünce yok şeklinde konuştu.



Mesut Özil sorusuna ise Ömer Erdoğan, Mesut değerli bir oyuncu. Dünya çapında iyi bir oyuncu. Hiçbir oyuncuya tedbir almadık ama dikkat etmemiz gereken bir oyuncu cevabını verdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...