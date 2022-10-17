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Ömer Erdoğan: “Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık”

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#Ankaragücü#Ömer Erdoğan#Fenerbahçe
Ömer Erdoğan: “Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk ama başaramadık”
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 23:31

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 10. Haftasında MKE Ankaragücü konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, “Çok kötü bir başlangıç yaptık. Maalesef maçın ilk dakikalarında yediğimiz bir talihsiz gol oldu. Uyarmamıza rağmen çok tehlikeli bölgede yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Oyuna ortak olduk. İlk yarıya bakınca yeterince pozisyona girdiğimize inanıyorum. Sonlandırmada, savunma hattının ardına koşularda pozisyonları değerlendiremedik. Savunmadan çıkarken diyagonel attığımız pasta 2’nci golü yedikten sonra işimiz iyice zorlaştı. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Bugün özellikle buraya gelen taraftarlarımızı mutlu etmek ve başkanımıza moral vermek istiyorduk ama başaramadık” ifadelerini kullandı.

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#Ankaragücü#Ömer Erdoğan#Fenerbahçe

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