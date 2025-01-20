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Ömer Erdoğan: 'Talihsiz bir gece oldu!'

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#TRABZONSPOR#Süper Lig
Ömer Erdoğan: Talihsiz bir gece oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 22:58

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, talihsiz gecede ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek, "Bizim için talihsiz bir gece oldu ağır bir mağlubiyet oldu. İlk yarı üst üste goller yedik. İkinci yarı farklı bir oyun denedik ama olmadı. Değişikliklerle oyunu değiştirebilir miyiz diye düşündük. Haftaya bizim için kritik bir maç oynayacağız. Kayserispor bizim rakibimiz. Oradan iyi bir galibiyet alıp bu tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz" dedi.

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#Sivasspor#TRABZONSPOR#Süper Lig

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