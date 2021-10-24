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Ömer Erdoğan: "Maçın hakkı beraberlikti"

#Vavacars Fatih Karagümrük#Atakaş Hatayspor#Ömer Erdoğan
Ömer Erdoğan: Maçın hakkı beraberlikti

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta iki takımın da birer puanı hak ettiğini söyledi.

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Süper Lig’in 10’uncu haftasında VavaCars Fatih Karagümrük evinde ağırladığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve  Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, skoru ve mücadeleyi değerlendirdi. 

ÖMER ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ 

Erdoğan, Fatih Karagümrük’ün iyi bir takım olduğuna vurgu yaparken, "İlk devre savunma anlamında çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Merkezde o fırsatları verdik. Daha üstün taraf Karagümrük’tü. İkinci yarı oyuncu ve sistem değişikliğiyle topun daha fazla bizde kalmasını sağladık. Pozisyonlara girdik. Önemli pozisyonlar kaçırdık. Futbolda bunlar oluyor. Maçın hakkı beraberlikti. İki takım da futbolun doğrularını yapmaya çalıştı. Güzel bir futbol vardı. İki takımın oyuncularını da kutluyorum" dedi 

"OYNADIĞIMIZ FUTBOLUN İNSANLARA KEYİF VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takım içinde oyuncuların forma için büyük bir rekabet içinde olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Bugün belki 11 arkadaşımız sahada mücadele etti ama takım içinde inanılmaz bir rekabet var. Tatlı ve güzel bir rekabet. Bu da oynayanları yukarı çıkarıyor. Biz devam etmek istiyoruz. Her hafta bizim için yeni bir sınav oluyor. Bunlara iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oynadığımız futbolun insanlara keyif verdiğini düşünüyorum. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam ederiz" şeklinde konuştu. 

CANEL: HEDEFİMİZ AVRUPA 

Canel, maçın ilk yarısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını dile getirirken, "İlk yarıda rakip bir kere geldi ve golü buldu. Ondan başka pozisyonları yoktu. İlk yarı 1-1’i yakaladık. İkinci yarı oyun ortada geçti. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş. Maç bir taktik savaşı içinde geçti. Biz baştan itibaren Avrupa’yı hedefledik. Bu sene de kısmet olursa Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Arkadaşların hepsi takımda kalacak. Eksik yerlere de takviye yapıp, Avrupa’ya gideceğiz inşallah" dedi. 

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#Vavacars Fatih Karagümrük#Atakaş Hatayspor#Ömer Erdoğan

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