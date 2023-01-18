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Ömer Erdoğan: 'Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz'

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#Ankaragücü#Türkiye Kupası#Ömer Erdoğan
Ömer Erdoğan: Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 22:34

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçından sonra yaptığı açıklamada, “Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son 8’e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz“ dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Ankaragücü evinde Beşiktaş’ı penaltı atışlarıyla 4-3 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Duran topta maalesef yediğimiz gol sonrası maç uzatmalara gitti. Orada yorgunluk belirtileri vardı ve fazla oyuncu değiştirme seçeneğimiz olmadığı için biraz açıkçası bazı mevkilerde sıkıntı yaşadık. Giren oyuncular çok büyük katkı sağladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kupada gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Son 8’e kaldık, rakibimizi bekleyip orada da iddiamızı devam ettirmek istiyoruz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Maçın ilk dakikasından penaltılara kadar takımına moral motivasyon ve saha içerisindeki performansı artıracak kadar destek verdiler“ ifadelerine yer verdi.

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#Ankaragücü#Türkiye Kupası#Ömer Erdoğan

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