Ömer Erdoğan: 'Kırmızı kart bizi sıkıntıya soktu'

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Kupada finale kadar gitmek istediklerini fakat aldıkları mağlubiyetle elendiklerini belirten Ömer Erdoğan, "Kupada da iddiamızı devam ettirmek istiyorduk. Finale kadar gitmek istiyorduk ama maalesef istediğimize ulaşamadık. Aslında maçın ilk yarısı istediğimiz gibi gidiyordu. Üçüncü bölgede baskı yaparak topun oradan çıkmamasını sağlayıp kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 3-4 tane çok net pozisyona girdik ama maalesef sonuçlandıramadık. Tabi 45inci dakikada Fatih’in gereksiz yediği ikinci kartla oyundan atılması ikinci yarı bizi ciddi bir şekilde sıkıntıya soktu. Ama ikinci yarı biraz daha birinci ile ikinci bölgede savunma yapıp oradan kazandığımız toplarla hücum yapmaya çalıştık. Savunma kısmını takımın iyi yaptığını düşünüyorum. Yediğimiz gole kadar rakibe çok ciddi pozisyon vermedik. Hatta o dakikalarda Ayoub’un girdiği bir tane çok bariz pozisyonu var. Atabilsek belki biz tur atan takım olacaktık. Ama maalesef yediğimiz gol sonrası açıkçası bu fırsatı değerlendiremedik. Üzgünüz. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Fazla zamanımız yok. Çok çabuk bir şekilde özellikle zihinsel toparlanıp bu maça hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah Pazartesi günü burada galibiyetle yine bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz diye konuştu..



GROENENDİJK: GOL YEMEDEN OYNAMAK BİZİM AÇIMIZDAN ÇOK SEVİNDİRİCİYDİ



Çeyrek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Maçı 2-0 kazanmak güzel. Deplasmanda Hatayspor’a karşı 2-0 kazanmak ayrıca güzel. Takım için gol yemeden kazanmanın ayrıca bir anlamı var. Tarafımızca uzun zamandır çalışıyorduk bu konuda ve son 2 maçtır lig artı kupa puanlar almak ve gol yemeden oynamak bizim açımızdan çok sevindiriciydi. İlk yarının sonundaki kırmızı kart biraz maçın gidişatını değiştirdi diyebilirim. Ancak 10 kişiye karşı oynamak da kolay bir şey değil. 10 kişiye karşı boşluk bulmakta biraz sıkıntı çektiğimizi söyleyebilirim. Bu süreçte kalemizde kontra ataklarla gelen Hatayspor da fırsatlar yakaladı. Ancak kalecimizi de ayrıca tebrik ediyorum, onun da iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Aradığımız boşlukları ve fırsatları maçın oyunun son bölümünde bulduk. Öncelikle Ndao’yu tebrik ediyorum, İlk golünü attı. Akabinde Haji Wright da turu garantilemiş oldu. 2-0 net bir galibiyetle buradan çeyrek finale uzanıyoruz. Ayrıca Doğukan Nelik’ten de bahsetmek istiyorum. 6 ay sonra çok önemli bir sakatlıktan çıkıp 90 dakika iyi mücadele verdi ve kendisiyle gurur duymalı. Kendisinin performansından çok memnunuz. Ayrıca merkez defans için bize de bir alternatif oyuncu eklenmiş oldu. Şimdi çeyrek final sevincini yaşayıp yarından itibaren Pazar günkü Karagümrük maçına odaklanacağız. Umarım oradan da bir iyi sonuç çıkarırsak 7 günde oynadığımız 3 maçta aldığımız 3 güzel sonuçla haftayı umarım güzel bir şekilde noktalayabiliriz ifadelerini kullandı.

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