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Spor Arena
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Ömer Erdoğan kimdir hangi takımları çalıştırdı?

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Ömer Erdoğan kimdir hangi takımları çalıştırdı?
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Futbolculuk dönemini büyük oranda Bursaspor'da geçiren ve futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlayan Ömer Erdoğan, son günlerde adının bazı takımlarla anılması sonrasında araştırılan isim olmaya başladı. Ömer Erdoğan kimdir ve hangi takımları çalıştırdı sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden bu konuya yanıt aramaya başladı. Peki, Ömer Erdoğan kimdir hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip olan Ömer Erdoğan, Bursaspor'da 7 yıl boyunca forma giymesinin ardından 2013 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlüğe başlamıştır. Eskişehirspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başlayan Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştır. 

Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Erdoğan, Karagümrük ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.

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