Ömer Erdoğan kimdir hangi takımları çalıştırdı?

Ömer Erdoğan, 3 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip olan Ömer Erdoğan, Bursaspor'da 7 yıl boyunca forma giymesinin ardından 2013 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlüğe başlamıştır. Eskişehirspor alt yapısında yardımcı antrenör olarak başlayan Ömer Erdoğan, daha sonra Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştır.

Tuzlaspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan Ömer Erdoğan, Karagümrük ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı.