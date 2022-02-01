Ömer Erdoğan: "İçimize sinen oyuncu yok..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
F.Bahçede sıcak saatler Çifte anlaşma ve o sözlerF.Bahçe'de sıcak saatler! Çifte anlaşma ve o sözler#Transfer
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
47 kente kritik uyarı İstanbulda yağış başladı47 kente kritik uyarı! İstanbul'da yağış başladı#Meteoroloji
Tarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrıTarihi zirve öncesi dikkat çeken detay... Kırımızı çantanın sırrı#Ukrayna
Almanyada büyük kriz Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikedeAlmanya'da büyük kriz! Yeni düzenlemeyle tam 16 bin mağaza tehlikede#Almanya
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
İnanılmaz Ve rekor... 770 kilometreye ulaştıİnanılmaz! Ve rekor... 770 kilometreye ulaştı#ABD
Japon devinden önemli adım 3,6 milyar dolarlık satın alma...Japon devinden önemli adım! 3,6 milyar dolarlık satın alma... #Sony
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
Omicrondan önce bu semptom yoktu Daha çok çocukları etkiliyor: El ve ayaklara dikkatOmicron'dan önce bu semptom yoktu! Daha çok çocukları etkiliyor: 'El ve ayaklara dikkat'#Koronavirüs
Hollandada yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiyeye getirildiHollanda'da yaşam fişi çekilecekti... Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Türkiye'ye getirildi#Dilara Şahin
Mehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptımMehmet Dinçerler’den açıklama: Evlat olarak üstüme düşeni yaptım!#Mehmet Dinçerler
Genç oyuncuyu kızdırdılar: Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayınGenç oyuncuyu kızdırdılar: 'Vücudum hakkındaki görüşlerinizi kendinize saklayın'#Nicola Coughlan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ömer Erdoğan: "İçimize sinen oyuncu yok..."

#Hatayspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig
Ömer Erdoğan: İçimize sinen oyuncu yok...

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok" dedi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı.

Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Afrika Kupası’ndan dönen, sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile uzun zaman sonra tam kadro olacağız" dedi.

Ömer Erdoğan, El Kaabi ve Munir’in takıma katılacağını, tam kadro olarak Kayseri’de olacaklarını belirterek, “Milli takım halinde önce Fas’a hareket edecekler, şu an yoldalar zaten. Yarın hepsi takım antrenmanında yer alacaklar inşallah. Munir pozitifti, ama negatife döndü. Çeyrek final maçından önce testi pozitif çıkmıştı ama şu an negatif. İki negatif aldıktan sonra zaten seyahat izni oldu. Bu arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem antrenman eksiği olan arkadaşlarımızın durumunu biraz yukarıya çekmeye çalıştık hem sakat olan bazı oyuncularımızın aramıza katılması, Afrika Kupası’ndan dönecek oyuncularımızın aramıza katılması, uzun zaman sonra inşallah tam kadro olacağız. Bir tek Samuel Adekugbe aramızda olamayacak. Kendisi milli takımda, dönüşü cuma gününü olacak. Bir de zaten cezalı duruma düşmüştü. Onun dışında tam kadro inşallah Kayserispor maçında olacağız" diye konuştu.

"İçimize sinen oyuncu yok"

Haberin Devamı

Devre arasında yapacakları transferlerin takıma gerçekten katkı sağlamasını istediklerini belirten Erdoğan, “Son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok. Devre arası aramıza katacağımız oyuncuların bize gerçekten katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü onları hazırlayacak zamanımız yok. Bu tecrübeyi Kahraba’da yaşadık, hazır değildi geldiğinde. Bu arada biraz daha yukarıya çektik. Onun için bize direkt katkı sağlayacak, yardımcı olacak oyunculara bakıyoruz. Şu an iki tane futbolcuyla ciddi şekilde görüşüyoruz. Birisi yerli, birisi yabancı. Eğer şartlar uyarsa istediğimiz şekilde onları aramıza katıp transferi kapatacağız. İkisinden belki biri de olabilir. Bu bir süreç. Avrupa’da transfer dönemi kapandı. Oradan bazı fırsat transferleri de olabilir. Çünkü kulüp bulamayan, boşta olan veya kulübü tarafından belki kiralanmayı veya transfer izni verilen bazı isimler bize gelirse onları da değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Erdoğan aralık ayında sıkıntılı dönem geçirdiklerini 13 kişi ile antrenman yaptıklarını belirterek, “Aralık ayında geçirdiğimiz sıkıntılı dönemden çok daha rahat bir döneme geçeceğiz. Biliyorsunuz aralık ayında 13-14 kişi antrenman yaptığımız dönemler oldu. Bu da ister istemez hafta sonu maçlara bir şekilde yansıdı. Kadro içinde alternatifsiz oyuncu grubu olması, antrenmanların sağlıksız olması... Çünkü 13 kişiyle antrenman nereye kadar yapabilirsiniz? Çok sağlıklı bir hazırlık dönemi olmuyor” dedi.
Daha sonra Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı