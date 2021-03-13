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GeriFutbol Ömer Erdoğan: "Bize yakışmayacak bir gol yedik"
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 19:37 | Son Güncelleme:

Ömer Erdoğan: "Bize yakışmayacak bir gol yedik"

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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk kez böyle bir durum yaşadıkları için üzgün olduklarını belirten Erdoğan, "İlk yarı iki takım kontrollü oynadı. Gol pozisyonu olmadı. Birbirini ikinci bölgede bekleyen iki takım vardı. İkinci yarı hücumda sayısal anlamda çoğaldığımız, pozisyon üretmeye başladığımız dönemde kötü bir gol yedik. Savunma anlamında bize yakışmayacak bir gol yedik." şeklinde konuştu.

Golden sonra etkili oynadıklarını savunan Erdoğan, "Riskler aldık ama beraberliği bulmak için yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Maçın geneline bakıldığında, adil olan beraberlikti. Önümüzde üç hafta boşluk var. Eksiklerimizi gidereceğiz. Kendi evimizde Galatasaray maçında alacağımız galibiyetle, bu iki mağlubiyeti unutturmuş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Erdoğan: Bize yakışmayacak bir gol yedik

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