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Ömer Erdoğan: "Arda Güler, Avrupa'dan takip ediliyor"

#Ömer Erdoğan#Arda Güler#Hatayspor
Ömer Erdoğan: Arda Güler, Avrupadan takip ediliyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 26’ncı haftasında Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Türkiye’nin en büyük camialarından birisine karşı deplasmanda çok pozisyon vermeden mağlup ayrılmaktan dolayı üzüldüklerini dile getirdi.

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Erdoğan, "Fırsatlar yakaladık, maça da istediğimiz şekilde başladık. Kazandığımız toplarla çabuk hücuma geçiş oyunları oynadık. Bu statta bu takıma karşı pozisyonlar bulmak kolay değil. Maçın ilk dakikalarında Burak’ın sakatlanması ve yedek stoper olmaması bizi sıkıntıya soktu. Temel’i oyuna aldık, ilk Süper Lig maçında iyi oynadı bence. Bu maçın analizini yaparak önümüzdeki haftaya hazırlanacağız" dedi.

"ARDA GÜLER, AVRUPA'DAN TAKİP EDİLİYOR"

Ömer Erdoğan mücadeledeki penaltı pozisyonları ve genç oyuncular ile ilgili, "Penaltı pozisyonlarında 1’inci tartışılabilir. Bir daha izleyip net bir şekilde görürsem daha iyi değerlendirme yapabilirim. 2’ncisi penaltıydı, kaleci hatasıydı. Serdar da akıllı davranarak ayağını araya soktu. Genç oyunculara önem verip takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman fırsatlar da veriyoruz. Kendilerini geliştirdiklerinde ilk 11 olurlar ve Türk futboluna oyuncu kazandırmış oluruz. Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yaptığı açıklamalardan dolayı Çağtay’ın oynamasını bekliyorduk. Arda’nın da yurt dışından takip edildiğini biliyorum" diye konuştu. 

"RAKİPLERDEN KORKMUYORUZ"

Aralık ayından bu yana şanssızlıklar yaşadıklarını dile getiren Ömer Erdoğan, "Eksik oyuncularla mücadele etmeye başladık. Bizim geniş kadroda sayısal anlamda sorun olduğundan 1-1.5 ay sıkıntılı geçti. Biz bu sene bu takımı kurarken hedefimiz ligi ilk 10’da bitirmekti. 15 oyuncumuz aramızdan ayrıldı. Sonrasında kazandırdığımız oyuncuları vitrine sürüp kulübe para kazandırabilir miyiz diye düşündük. Ligde 2’nci sıraya yükselince camiada ve taraftarlarda beklentiler de yükseldi. Rakiplerin kadrolarının maliyetleri ortada. Maksimum performansla bu arkadaşlar takımı en iyi yere taşıdılar. Biz sezonu en iyi yerde en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İddialı açıklamalar yapmıyoruz, maç maç değerlendirmeler yapıyoruz. Rakiplerden korkmuyoruz. Geçen sene de bu sene de geçiş oyununda en fazla gol atan takımız. Elimizdeki mevcut kadro ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. 

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#Ömer Erdoğan#Arda Güler#Hatayspor

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