Ömer Bayram: 'Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte il il vaka sayıları Bakan Koca haritayı paylaştıİşte il il vaka sayıları! Bakan Koca haritayı paylaştı#Koronavirüs
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Yeni hoca ve ilk büyük transfer Dünyanın konuştuğu olayın ardından...Yeni hoca ve ilk büyük transfer! Dünyanın konuştuğu olayın ardından...#Newcastle United
Erdoğan, AK Partinin üye sayısını açıkladı: Tarihimizin en yüksek rakamıErdoğan, AK Parti'nin üye sayısını açıkladı: 'Tarihimizin en yüksek rakamı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Suudi Arabistandan çok önemli umre kararıSuudi Arabistan'dan çok önemli umre kararı#UMRE
İstanbul GPsine damga vuran olay Tuzla Belediyesinden cevapİstanbul GP'sine damga vuran olay! Tuzla Belediyesi'nden cevap#Mercedes
Trafik kazası yapanlar dikkat Vekalet avcıları ortaya çıktıTrafik kazası yapanlar dikkat! Vekalet avcıları ortaya çıktı#Kaza
Antalyada 5 yıldızlı otelde yangın paniği Merdivenle kurtarıldılarAntalya'da 5 yıldızlı otelde yangın paniği! Merdivenle kurtarıldılar#Otel
Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...Elektrikleri tamamen bitti, karanlığa gömüldüler...#Lübnan
Hiç abi - kardeşlik yokmuş'Hiç abi - kardeşlik yokmuş'#Mehmet Ali Erbil
Akrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyorAkrabalarıyla buluşmak için düğün salonu tutuyor!#İREM HELVACIOĞLU
Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...Sosyal medyayı karıştıran paylaşım! Yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı...#Banu Parlak
19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var19 yaşımda evlendim, 35 yaşında oğlum var!#Hatice Aslan
Beş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel olduBeş ay arayla önce kendisi sonra kocası ölmüştü: Ünlü çiftin hiç çözülemeyen gizemi belgesel oldu#Brittany Murphy
CEOyu bile koltuğundan etti Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldüCEO'yu bile koltuğundan etti! Bir el hareketi ülkeyi ikiye böldü#Güney Kore
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ömer Bayram: 'Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia'

#Galatasaray#Ömer Bayram#Tuzlaspor
Ömer Bayram: Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia

Galatasaray'ın TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'u hazırlık maçında 4-3 yendiği maçta bir gol atan Ömer Bayram, Süper Lig'de de aynısını yapmak istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Ömer, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu maçta attığım güzel golü ligde de atmak isterim ama en önemlisi takım halinde iyi oynamamız ve öz güveni yerine getirmek." dedi.

Ligde zaman zaman alınan kötü sonuçlar nedeniyle taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ömer, "Burası Galatasaray, başarıya alışmış bir camia. Başarının en büyük nedenlerinden biri birliktir. İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in "Ömer hem takım için hem Florya için çok önemlidir" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Ömer, şunları söyledi:

"Hocamıza bu güzel sözleri için teşekkür ettim. Hakkımda böyle konuşması gurur verici. Sonuçta Galatasaray'ın başarısı için hizmet veriyoruz. Takımın başarısı önemli. Katkı verebiliyorsak ne mutlu bize."

Takım olarak duran top organizasyonları üzerinde durup durmadıkları yönündeki soruya Ömer, "Bu toplar üzerinde çalışıyoruz. Çoğu asistlerimi duran toplarda yaptım. Hep beraber daha iyisini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Takımın gençleşmesine değinen Ömer, "Takımda yaş artık hiçbir şeyi ifade etmiyor. Genciyle, yaşlısıyla takım için oynamak önemli. Herkes elinden geleni yapıyor. Yeni bir takım olduk. Genç arkadaşlarımız da geldi. Alışma sürecini herkes atlatmak üzere. Herkes birbirine ısındı, aile ortamı güzel şekilde devam ediyor. Ligde seriye bağlarsak bizim için daha iyi olacak" diye konuştu.

Ömer, A Milli Takım'a çağrılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna "Hayal kırıklığı demek istemiyorum. Bu milli görevimiz. Ben çağrılsaydım başka arkadaş çağrılmayacaktı. En önemlisi hak eden gitsin ve daha da önemlisi milli takımımız başarılı olsun." yanıtını verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Ömer Bayram#Tuzlaspor