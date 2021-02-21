Ömer Bayram, Alanyaspor-Galatasaray maçında kırık kaburgayla oynadı

Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram'ın mücadelede kırık kaburga ile oynadığı anlaşıldı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...