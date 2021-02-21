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GeriFutbol Ömer Bayram, Alanyaspor-Galatasaray maçında kırık kaburgayla oynadı
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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Ömer Bayram, Alanyaspor-Galatasaray maçında kırık kaburgayla oynadı

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ömer Bayram'ın kırık kaburga ile sahada kaldığı ortaya çıktı.

Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram'ın mücadelede kırık kaburga ile oynadığı anlaşıldı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından "Kaburgaymış, kırıkmış dinlemez aslan kardeşim benim" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Ömer Bayram maçın 90. dakikasında yerini Ryan Donk'a bıraktı.

Ömer Bayram, Alanyaspor-Galatasaray maçında kırık kaburgayla oynadı

 

Ömer Bayram, Alanyaspor-Galatasaray maçında kırık kaburgayla oynadı

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