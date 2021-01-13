Omar Rekik henüz oynamadı ama hayranları çoğaldı!

Arsenal, devre arası transfer döneminde Hertha Berlin'den Omar Rekik'i transfer ederken 19 yaşındaki futbolcu, yaptığı bu transferle adından söz ettirdi.

Tunus asıllı Hollandalı futbolcu, henüz sahaya çıkmadı ama yakışıklığı sayesinde Instagram hesabındaki takipçiler her geçen gün artıyor.

'MANKEN GİBİ FUTBOLCU'

İngiliz basınının 'Manken gibi futbolcu' dediği Rekik, paylaştığı fotoğraflar ile dikkat çekerken kadın taraftarların beğenisini kazandı.

Kendisi gibi futbolcu olan Karim Rekik'in kardeşi olan Omar Rekik, henüz Arsenal'de maça çıkmasa da kendisine bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda.

'GENÇ YETENEK, ÖNÜ ÇOK AÇIK'

Stoper bölgesinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu için Arsenal teknik direktörü Arteta, ''Genç bir yetenek ve önü çok açık. İlerleyen dönemlerde ondan yararlanacağız.'' sözlerini kullanmıştı. Rekik ismini ilerleyen günlerde daha çok duyacağız gibi...