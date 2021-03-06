Omar Elabdellaoui'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Son durumu...

Spor Arena Dış Haber- Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla topla çalışmalara başladığını duyurmuştu. Norveçli futbolcunun menajeri Mikail Adampour, oyuncusunun durumuyla ilgili konuştu.

Omar'ın çok hızlı bir şekilde iyileştiğini söyleyen Mikail Adampour; "Omar çok hızlı iyileşiyor. Hayatı boyunca alkol almayıp uykusunu hep iyi düzenledi. Kötü hiçbir alışkanlığı yok. Bu sebeple vücudu iyileşmesine çok yardımcı oldu. Doktorlar da bu duruma şaşkın. İnanılmaz derecede hızlı iyileştiğini söylüyorlar." dedi.

Galatasaray'ın Omar'un durumuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Adampour; "Kulübü oyuncunun durumunu her gün takip ediyor. Galatasaray ve Norveç Milli Takımı ile yakın iletişim halindeyiz. Omar'a destek olmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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