MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOmar Elabdellaoui'nin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı!
GeriFutbol Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Omar Elabdellaoui'nin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi evinde çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Omar'ın oturduğu sitenin ambulans görevlisi, futbolcunun yaralı halinin fotoğrafını çekip sosyal medyaya sızdırmış ve büyük tepki çekmişti. Galatasaray cephesi, fotoğrafı sızdıran kişi için gereken yasal adımların atılacağını duyurdu. Bu gelişme üzerine Omar Elabdellaoui'nin verdiği cevap ortaya çıktı.

Spor Arena- Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yılbaşı gecesi başta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere teknik direktör Fatih Terim, takım kaptanlarından Arda Turan hastaneye giderek oyuncunu durumuyla yakında ilgilendi.

Omarın yürek burkan hikayesi Down sendromlu oğlunu eğlendirmek için...
Omar'ın yürek burkan hikayesi! Down sendromlu oğlunu eğlendirmek için...

O GECE NELER YAŞANDI?

Büyükçekmece’deki Toskana Vadisi evlerinde müstakil bir villada ailesi ile birlikte yaşayan Galatasaraylı oyuncu, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için havai fişek patlatmak istedi. Yemek yedikten sonra çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkan Omar, 21.30 sıralarında 10-15 tane havai fişeğin fitilini ateşledi. İlk iki havai fişek sorunsuz bir şekilde patlasa da üçüncüsü (bozuk olduğu düşünülüyor) kıvılcım çıkartarak Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı. Omar kaldığı sitenin ambulansıyla hemen Galatasaray’ın sağlık sponsoru olan Bahçelievler Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Galatasaray Sağlık Kurulu yapılan ilk kontrollerin ardından Omar’ın gözündeki durumun ciddiyeti üzerine Norveçli futbolcuyu, Ulus’taki Liv Hospital’e nakletti.

Fatih Terimden Omar Elabdellaoui açıklaması
Fatih Terim'den Omar Elabdellaoui açıklaması!

FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYA SIZDIRILDI

Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı sitenin ambulans görevlisi, Norveçli futbolcuyu hastaneye götürürken yaralı halinin fotoğraflarını çekerek sosyal medyaya sızdırmış ve büyük tepki çekmişti. İsmi açıklanmayan görevli için Sarı-kırmızılı kulüp yasal adımların atılacağını açıklamıştı.

Omar Elabdellaouinin doktoru konuştu Son durumu nasıl
Omar Elabdellaoui'nin doktoru konuştu! Son durumu nasıl?

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN FOTOĞRAF TEPKİSİ

Omar'ın kaldırıldığı hastaneye ilk giden Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak olmuş, Albayrak hastane çıkışında gazetecilere futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken sızdırılan fotoğraf ile ilgili de şunları söylemişti:

"Sitenin ambulans görevlisi sosyal medyada paylaşıyor. Arkadaşlar, ayıptır günahtır. Bu insanın 3 çocuğu var. Böyle bir resmi hangi vicdan servis edebilir? Bu konuyla ilgili kulüp olarak gereken adımları atacağız."

Arda Turandan Omar Elabdellaoui paylaşımı
Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!

OMAR ELABDELLAOUI'DEN FOTOĞRAFINI SIZDIRAN GÖREVLİ İLE İLGİLİ CEVABI: "YAPMAYIN, AİLESİ ZARAR GÖRÜR"

Omar Elabdellaoui, Cuma günü kendisini ziyaret edenlerden sızdırılan fotoğrafı ile ilgili bilgi aldı. Norveçli futbolcunun, görevli ile ilgili işlem başlatılacağını öğrenmesinin ardından verdiği cevap ise şu şekilde oldu: "Hayır, yapmayın işinden olur. Ailesi zarar görür."

BABEL DE HAVAİ FİŞEK PATLATTI

Galatasaraylı bir başka futbolcu Ryan Babel de yılbaşı gecesi evinin bahçesinde havai fişek patlattı. Bu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Omar’ın yaşadığı olay sonrasında aldığı tepkilerin ardından Ryan Babel paylaşımlarını sildi.

Omar Elabdellaouinin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı

Omar Elabdellaouinin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı

Omar Elabdellaouinin fotoğrafını sızdıran görevli için verdiği cevap ortaya çıktı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle