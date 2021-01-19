Omar Elabdellaoui taburcu edildi
Galatasaray, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui'nin taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadelerine yer verildi.
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