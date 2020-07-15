Omar Elabdellaoui kimdir nereli kaç yaşında? Omar Elabdellaoui hangi takımlarda oynadı?
Omar Elabdellaoui Galatasaray'ın yeni transferi olarak ilan edilmesinin ardından biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Yolu Manchester City, Feyenoord ve Olimpiakos gibi takımlarla kesişen Omar Elabdellaoui, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni transfer gündemlerine konu edilmişti. Peki, Galatasaray'ın imza attıracağı Omar Elabdellaoui kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Omar Elabdellaoui oynadığı takımlar
Omar Elabdellaoui, 5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Sagene IF, Skeid Oslo ve Manchester City takımlarının alt yapısında oynayan Omar Elabdellaoui, sırasıyla Feyenoord, Eintracht Braunschweig takımlarında kiralık olarak forma giydi.
Ardından Eintracht Braunschweig'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Omar Elabdellaoui, ertesi sezon Olimpiakos kadrosuna 400 bin Euro bedelle katıldı. Olimpiakos'tan Hull City'e 1 milyon Euro bedelle kiralanan Omar Elabdellaoui, 2017 yılından bu yana Olimpiakos takımında forma giyiyor.
Sağ bek ve ihtiyaç halinde sağ açıkta oynayabilen Omar Elabdellaoui, 1,79 boyunda ve sağ ayağına hakimdir.
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