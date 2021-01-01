Omar Elabdellaoui kimdir? Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamaları sırasında hava fişek patlaması sırasında gözünden yaralanması sonrası gündemde yer aldı. Sağ bek mevkiinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Futbolcunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtilen açıklamada, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

Norveçli sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaouii, 5 Aralık 1991 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid ile başlayan Omar Elabdellaoui, bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi.

. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga takımlarından Eintracht Braunschweig'e kiralandı.

Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı. Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig takımlarından Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League takımlarından Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü.

2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.