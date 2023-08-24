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Omar Colley'den Şenol Güneş'e övgüler: 'Bana sahip çıktı'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi
Omar Colleyden Şenol Güneşe övgüler: Bana sahip çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 23:29

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Omar Colley, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Omar Colley'in sözleri;

Çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Beşiktaş olarak iyi oynadık ve kazandık. Gol atmak da ekstra bir mutluluk veriyor. Böyle zor ve kilitlenen maçlarda duran toplar çok önemli. Golüm için ve kazandığımız için mutluyum. Genk dönemime göre çok tecrübeliyim ve daha iyiyim. Orada da atıyordum ama bu gollerim başlangıç diyebilirim.

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ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ

Türkiye Ligi kolay değil. Önceden ligle ilgili bilgim vardı. Asla kolay değil. Adaptasyon sürecimi Şenol Güneş en iyi şekilde halletmemi sağladı. Beni kanatlarının altına aldı. Baba edasıyla bana sahip çıktı

HARİKA BİR UYUM VAR

Beşiktaş'ta 6 aydır oynuyorum ve kaybetmedik. Bu harika bir şey. Herkes, beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Bir aile gibiyiz. Konferans Ligi'ne kalmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Benim kariyerimde kupa yok, kupa istiyorum. ŞENOL GÜNEŞ, benim için çok önemli. Beşiktaş ile evliliğimizde harika bir uyum var. Bu formayı giydiğim sürece her şeyi yapacağım

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Konferans Ligi

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