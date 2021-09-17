Olympique Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa'da 2. maçı için geri sayım

Olympique Marsilya-Galatasaray maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'nde ilk maçını sahasında kazanan Galatasaray, bu maçtan da galip ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte, Olympique Marsilya-Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray