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GeriFutbol Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki

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Olympique Lyon'dan liglerin sonlandırılması kararına tepki
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan liglerin sonlandırılması kararına tepki gösterdi.

Olympique Lyon'dan yapılan açıklamada, kulübün sezonun adil bir şekilde tamamlanması için play-off sistemini önerdiği hatırlatıldı.

Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduğu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) sezonu bitirme yönünde karar aldığı belirtildi.

Açıklamada kulübün bu kararla milyonlarca avro zarara uğrayacağı savunularak, "Olympique Lyon bu karara itiraz etme ve doğacak maddi zararlardan ötürü tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi

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