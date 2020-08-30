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GeriFutbol Olympique Lyon, kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 23:38 | Son Güncelleme:

Olympique Lyon, kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

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Olympique Lyon, kadın futbolunda üst üste 5. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Olympique Lyon, Wolfsburg'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, Almanya ekibi Wolfsburg ile Fransa temsilcisi Olympique Lyon karşılaştı.

Karşılaşmayı 25. dakikada Eugenie Le Sommer, 44. dakikada Saki Kumagai ve 88. dakikada Sara Björk Gunnarsdottir'in attığı gollerle 3-1 kazanan Olympique Lyon, kadın futbolunda Avrupa'nın kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi oldu. Wolfsburg'un mücadeledeki tek golü ise 57. dakikada Alexandra Popp'tan geldi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Olympique Lyon, organizasyonda üst üste 5 olmak üzere 7. zaferini elde etti

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