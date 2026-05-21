Olympiakos’un yıldızından Fenerbahçe sözleri: 'Çılgınca bir şey yapmaya gerek yok!'

Haberin Devamı

EuroLeague'de Final Four heyecanı yarın başlayacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile Real Madrid ve Valencia, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four'un ilk maçında Fenerbahçe Beko, yarın saat 18.00'de Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos oyuncusu Evan Fournier, karşılaşma öncesi SPORT24’e açıklamalarda bulundu:

"ŞİMDİ HER ŞEY DETAYLARA BAĞLI"

Final Four'da olan dört takım hakkında ne söylemek istersin?

“Normal sezonun en iyi dört takımı Final Four'da, yani bunu hak ettiler. Genel olarak iyi takımlar. Şimdi her şey detaylara, kritik anlara ve oyuncuların sağlıklı olup olmayacağına bağlı, o yüzden bekleyip göreceğiz.”

Haberin Devamı

"ONLARIN DİNAMİZMİNE AYAK UYDURMAMIZ GEREKECEK"

Böylesine önemli bir maçta sahaya çıktığınızda Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynamak istediğinize dair aklınızda ne var?

Fenerbahçe çok fiziksel bir takım. Onların dinamizmine ayak uydurmamız gerekecek ve açıkçası, sadece kendimiz olmalıyız. Çılgınca bir şey yapmaya gerek yok. Özel bir şey yapmaya çalışmayalım. Sadece kendimiz olalım ve işimizi doğru yapalım, yoğun bir şekilde, %100 vererek yapalım, sonra ne olacağını göreceğiz.”

Bir maça hazırlanırken, kendine mi yoksa rakibin zayıflıklarına mı odaklanıyorsun?

Öncelikle kendime, zihinsel ve fiziksel hazırlığıma odaklanıyorum. Rakibi izlemek ve ne beklemem gerektiğini yaklaşık olarak bilmek de yaptığım şeylerden biri.

İki İspanyol takımından hangisini finalde görüyorsun?

Açıkçası hiçbir fikrim yok çünkü sanırım Real Madrid'de sakatlıklar var. Valencia sezonu ikinci bitirdi, iyi formdalar. Ama dürüst olmak gerekirse benim odağım başka yerde.

Haberin Devamı