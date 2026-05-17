Olympiakos'un yıldızı Tyler Dorsey'den Fenerbahçe sözleri: 'Çok iyi bir takım!'

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 14:25

Olympiakos’un başarılı oyuncusu Tyler Dorsey, EuroLeague Final Four’da karşılaşacakları Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Olympiakos, Final Four’da Fenerbahçe Beko ile 22 Mayıs Cuma akşamı Atina’da karşı karşıya gelecek.

Tyler Dorsey, Final Four öncesinde EuroLeague & Friends isimli podcast programına konuk oldu.

"FENERBAHÇE BEKO ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Final Four bu kez Atina’da oynanıyor. Bunun size ekstra bir etkisi var mı?

“Bence bizim için harika oldu çünkü seyahat etmek zorunda kalmadık. Ben orada oynamayı seviyorum, atmosferi seviyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum. Ama dediğim gibi tek maç çok tehlikeli. Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım. Sistemimizi biliyorlar ve bizi ritmimizden çıkarmayı biliyorlar. Maç içindeki reaksiyonlar çok önemli olacak. Özellikle maça ritimli başlamak Final Four’da çok kritik.”

"SARUNAS ÇOK İYİ BİR KOÇ"

Yarı finalde eski takımın Fenerbahçe ile oynayacaksın. Onlardan ne bekliyorsun?

“Çok fiziksel oynuyorlar ve savunmada sürekli switch yapıyorlar. Buna karşı çözüm bulmalı ama kendi oyunumuzu da oynamalıyız. Sarunas çok iyi bir koç ve özellikle bize karşı ne yaptığını biliyor. Bu yüzden maç başladığında doğru reaksiyonu vermek önemli olacak.”

"MELLİ'NİN TAKIMIN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe kadrosunda en büyük tehdit olarak kimi görüyorsun?

“Bence Nicolo Melli. Çünkü savunmada 1’den 5’e kadar değişebiliyor. Şu an takımın en önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. Sakat olduğu dönemde biraz farklı görünüyorlardı, şimdi geri döndü ve tekrar ritim buldular.”

