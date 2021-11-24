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Olympiakos'un hocası Pedro Martins: 'Fenerbahçe’nin hatalarından yararlanmak istiyoruz'

#Olympiakos#Pedro Martins#Fenerbahçe
Olympiakosun hocası Pedro Martins: Fenerbahçe’nin hatalarından yararlanmak istiyoruz

Olympiakos Teknik Direktör Pedro Martins, "Çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" dedi.

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UEFA Avrupa Liginde yarın akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins ile futbolcu Giorgos Masouras, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pedro Martins, takımdaki durum ve sahaya nasıl çıkacağının sorulması üzerine, "Sakatlık falan yok, Kostas Fortunis olmayacak kesin. Pierre Kunde ise son antrenmana katıldı. Yarınki maç için kararlar alındı fakat bildiğiniz gibi hiçbir zaman kararlarımı maçtan önce açıklamam" diye cevap verdi.

TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUNUM

AEK ile çok iyi bir maç oynadıklarını kaydeden Pedro Martins, "Maçtan önce düşündüklerimizi çok iyi uyguladık. Futbolda her zaman yanlışlıklar vardır, o maçtaki hatalar daha çok kişisel hatalardı. Genel olarak takımımın performansından çok memnunum" dedi.

TARAFTARIMIZ ÖNÜNDE KAZANMAK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın savunma planının sorulması üzerine Pedro Martins, "Galatasaray ile 4lü savunma yaptı. Sahaya nasıl çıkacağını bilmiyoruz ama biz her şekle hazırız, çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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KENDİMİZE YAKIŞIR ŞEKİLDE İLERLEMEK İSTİYORUZ

Avrupa Liginde devam etmek istediklerini dile getiren Pedro Martins, "Avrupa Ligi ilerledikçe Şampiyonlar Ligine benzer bir hal alıyor. Burada devam etmek istiyoruz. Kendimize yakışır şekilde ilerlemek istiyoruz" dedi.

GIORGOS MASOURAS: GALİBİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUZ

Giorgos Masouras ise "Fenerbahçe'nin kendilerine karşı daha farklı bir oyun sergileyeceğini ifade ederek, Kendi evimizde galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Teknik olarak yanlışları da düzeltmeye çalışıyoruz. Gol yemek güzel değil tabii ki fakat gol atarsak bunu korumaya çalışacağız" dedi.

MESUT ÖZİL ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE BİR FUTBOLCU

Mesut Özil hakkında görüşleri sorulan Masouras, "Çok yüksek seviyede bir futbolcu. Tabii rövanş almak isteyeceklerdir ama biz de galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Önemli olan bu ligde devam etmek. Hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu

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#Olympiakos#Pedro Martins#Fenerbahçe

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