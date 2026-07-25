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Livakovic gitti gidiyor! Fenerbahçe'nin istediği bonservisi ödemeyi kabul ettiler

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#Transfer#Livakovic#Fenerbahçe
Livakovic gitti gidiyor Fenerbahçenin istediği bonservisi ödemeyi kabul ettiler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Dinamo Zagreb, geçen sezon kiralık oynayan Hırvat kaleciyi takımda tutmak istese de kesenin ağzını açan Yunan ekibi bir adım önde.

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Yunan ekibi Olympiakos, Fenerbahçe’de gözden çıkarılan Dominik Livakovic’i istiyor.

Hırvat basınına göre, Yunan kulübünün verdiği teklif geçen sezon kiralık oynadığı Dinamo Zagreb’den daha iyi. Geçtiğimiz sezon başında Girona’ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol ekibinde forma şansı bulamaması nedeniyle ara transfer döneminde Dinamo Zagreb’e kiralanmıştı.

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OLYMPIAKOS 5 MİLYON EURO ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Zagreb, sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı lacivertlilere dönen Livakovic’in takımda kalmasını istese de Yunan ekibinin Fenerbahçe’nin istediği 5 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi kabul etmesi transferde dengelerin değişmesine neden oldu.

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#Transfer#Livakovic#Fenerbahçe

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