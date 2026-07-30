Olympiakos'u reddeden Livakovic, oynamak istediği takımı seçti! Resmi teklif geliyor

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Fenerbahçe'nin 2023 yazında 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Girona'ya, ikinci yarısında ise eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı.

Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından takıma dönen ve sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan 31 yaşındaki file bekçisi, bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiriyordu.

'EV'E DÖNMEYE KARAR VERDİ

Hırvat basınından Index'in haberine göre; Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban, dün Dominik Livakovic ve menajeri Andy Bara ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Livakovic'in Dinamo'ya dönüşü konusunda anlaşma sağlandı.

Dinamo'nun gün içinde Fenerbahçe ile iletişime geçerek resmi teklif göndermesi bekleniyor.

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OLYMPIAKOS'U REDDETTİ

Yunanistan ekibi Olympiakos'un teklifini reddeden Livakovic'in de sarı-lacivertli yönetime kariyerine Dinamo'da devam etme konusundaki arzusunu ileterek, transferde kolaylık sağlanmasını isteyeceği belirtiliyor.

YAPILACAK TEKLİFİ DUYURDULAR

24sata'nın haberine göre; Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'ye 3 ila 4 milyon euro bandında bir teklif yapacağı ifade edildi.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Livakovic'in 2023'teki transferi için henüz Dinamo'ya ödemediği eski borçların bulunduğu, bunların da 'mahsup edilmesi'nin gündeme gelebileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 74 resmi maçın 24'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, kalan maçlarda kalesinde 80 gol gördü.

Livakovic geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb formasıyla 17 maça çıkarken 8 maçı gol yemeden tamamladı, kalan maçlarda ise 16 gol yedi.

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