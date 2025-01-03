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Olympiakos'tan Hakim Ziyech kararı! 3 sebep sıraladılar...

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#TRANSFER
Olympiakostan Hakim Ziyech kararı 3 sebep sıraladılar...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 16:14

Galatasaray‘dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'in Yunanistan ekibi Olympiakos ile yaptığı görüşmelerde kriz çıktı.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e Olympiakos'un talip olduğu biliniyordu.

Yunan ekibinin yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve olumlu sonuç aldığı kaydedilirken Ziyech'in maaş talebinin 3 milyon euro olduğu ifade edilmişti.

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GÖRÜŞMELER TIKANDI

Yunanistan'dan Sportime'ın haberine göre; Olympiakos, Mendilibar'ın raporu üzerine Hakim Ziyech'ten vazgeçti. Savunmada her şeyini vermeyen bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmayacağını belirten İspanyol teknik adam, Ziyech'i kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

SEBEPLERİ SIRALADILAR

Haberin detayında Olympiakos'un Hakim Ziyech transferinden çekilmesinin sebepleri olarak 3 milyon euro'dan fazla maaş talebi ve oyuncunun sağlık durumuyla ilgili emin olunmaması olduğu belirtildi.

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BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray teknik patronu Okan Buruk'un da gelecekte takımında düşünmediği Faslı yıldız, bu sezon 11 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

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#GALATASARAY#Hakim Ziyech#TRANSFER

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