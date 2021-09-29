Olympiakos'ta Pedro Martins'ten iddialı sözler! "Taktiğimiz Pereira'ya kaptırmayız"

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Portekizli teknik adam Martins, maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hücum oynamasını seven iki takımın karşı karşıya geleceğini belirten Martins, "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz. Grupta dört takım var. Rekabet üst düzeyde." diye konuştu.

Her rakibi farklı değerlendirdiklerini aktaran Martins, yarın sarı-lacivertli takım karşısında iyi bir motivasyon ve oyunla kendilerini ispatlamak istediklerini kaydetti.

51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, vatandaşı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pareira ile olan dostluğuyla hakkındaki soruya, "Gerçekten de Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde. Yarın 1,5 saat için bu ortadan kalkacak." yanıtını verdi.

Basın toplantısından sonra neden antrenman yapmadıklarıyla ilgili soru üzerine Martins, "Arka arkaya maçlar yapıyoruz. Oyuncularımın iki gün dinlenmelerini istedim. Fenerbahçe'nin çimlerini tartışmıyoruz. Asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız." ifadelerini kullandı.