MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOlympiakos, Pedro Martins ile 2 yıl daha devam edecek!
GeriFutbol Olympiakos, Pedro Martins ile 2 yıl daha devam edecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

Olympiakos, Pedro Martins ile 2 yıl daha devam edecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Olympiakos, Pedro Martins ile 2 yıl daha devam edecek!
Abone Olgoogle-news

Yunanistan Süper Lig ekibi Olympiakos, Portekizli teknik direktör Pedro Martins'in sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Olympiakos Kulübü, 49 yaşındaki Martins'in bu yaz bitecek kontratının 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Ülkesinde Maritimo, Rio Ave ve Vitoria Guimaraes gibi takımları çalıştıran Martins, 2018'de Olympiakos'un başına geçmişti.

Martins yönetimindeki Olympiakos, ligde 26 haftalık normal sezonu namağlup şekilde 66 puanla lider tamamlamıştı. Ligde play-off ve play-out karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle martta askıya alınmıştı.

 

Olympiakos, Pedro Martins ile 2 yıl daha devam edecek

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle