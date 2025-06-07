Olympiakos, Panatinaikos serisinde öne geçti! Ergin Ataman...

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OAKA Arena'da oynanan final serisinin 3. maçında konuk takım, ilk çeyreği 30-28 üstün bitirdi. Savunmaların sertleştiği ikinci periyotta skor üstünlüğünü ele alan Panathinaikos, devre arasına 45-44 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte skorer performans sergileyerek farkı çift hanelere taşıyan Olympiakos, final periyoduna 78-67 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte farkın kapanmasına engel olan konuk ekip, mücadeleden 99-88 galip ayrılarak seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Olympiakos'ta Sasha Vezenkov, 25 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Panathinaikos'ta ise milli basketbolcu Cedi Osman ve Kendrick Nunn'ın 25'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin 4. maçı, 8 Haziran Pazar günü Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

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- Son periyotta gerginlik yaşandı

Son periyotta bitime 8 dakika 44 saniye kala Panathinaikos'un skoreri Kendrick Nunn'ın Evan Fournier'ye yaptığı sert faulün ardından sahada gerginlik yaşandı.

Mücadelenin yaklaşık 10 dakika durduğu esnada Panathinaikos seyircileriyle de tartışma yaşayan Fournier, hem sportmenlik dışı hem de teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

Bitime 43.7 saniye kala hakeme sert bir şekilde itiraz eden Nunn ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman da aldıkları teknik faullerin ardından oyundan atıldı.

- Karşılaşma iki gün ertelemeli oynandı

Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki ikinci maçta çıkan olaylar nedeniyle serinin üçüncü karşılaşması iki gün ertelemeli oynandı.

İki takımın 4 Haziran Çarşamba günü oynaması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelenmişti.

Kulüplerin güvenlik konusunda güvence vermesinin ardından 3. maçın oynanmasına karar verilmişti.

- Ergin Ataman'a para cezası

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman'a kınama ve 5 bin avro para cezası, kulüp sahibi Dimitris Giannakopulos'a ise 10 ay süreyle tüm spor salonlarına giriş yasağı ve 20 bin avro para cezası verildi.

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Yunanistan Spor Mahkemesi tarafından açıklanan kararda, 1 Haziran'da Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanan final serisinin ikinci maçında Giannakopulos'un eylemlerinin "sporun itibarını zedeleyici nitelikte" olduğu ve daha önceki benzer davranışları nedeniyle cezanın artırıldığı belirtildi.

Aynı maçta yaşanan olaylar nedeniyle Panathinaikos Kulübüne de Giannakopulos'un eylemleri dolayısıyla 44 bin avro para cezası kesildi.

Öte yandan, Panathinaikos oyuncularından Kostas Slukas’a hakeme yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle 1.100 avro para cezası uygulanırken, başantrenör Ergin Ataman'a da kınama ve 5 bin avro ceza verildi.

Oyuncular Mathias Lessort ve Ioannis Papapetru ise hakem ve seyircilere yönelik davranışları nedeniyle haklarında açılan disiplin soruşturmasında aklandı.

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