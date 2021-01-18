Olympiakos Omar Elabdellaoui'yi unutmadı! Golü armağan etti...

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı akşamı evinde çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Omar'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Omar Elabdellaoui'nin eski takımı Olympiakos da Norveçli futbolcuyu unutmadı. PAS Giannina'yı 1-0 geçen Pire ekibinde golü atan Ahmed Hassan, Omar'ın formasını öperek golü ona armağan etti. Ahmed Hassan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; "Güçlü kal kardeşim. Bu gol senin için. Hepimiz seninleyiz." sözlerini kullandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena da maçta penaltı kaçırdı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...