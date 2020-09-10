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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Olympiakos, Garry Rodrigues'ten vazgeçiyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Garry Rodrigues'le ilgili Yunan basınında flaş bir habere yer verildi. Haberde Olimpiakos'un, Al İttihad ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin Rodrigues ile ayrılığa dair uzlaşma sağlayamaması nedeniyle Yunan ekibinin transferden vazgeçebileceği iddia edildi.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Garry Rodrigues'e Yunan temsilcisi Olimpiakos kancayı atmıştı ve kırmızı-beyazlıların, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedilmişti. Aradan geçen zamanın ardından Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues ile henüz anlaşamaması, Komşu'da huzursuzluğa neden oldu.

Fosonline.gr'de yer alan bilgilere göre Olimpiakos'un 1. önceliği Garry Rodrigues ancak her an bu girişim, geri tepebilir.

Yunan temsilcisinin Rodrigues'in bonservisinin bulunduğu Al İttihad ile el sıkışmasına rağmen Fenerbahçe'nin, sözleşme feshi için Rodrigues ile anlaşamaması Olimpiakoslu yetkilileri tedirgin ediyor.

Eğer Fenerbahçe, en kısa sürede Rodrigues ile yollarını ayırmazsa Olimpiakos transferden vazgeçecek ve Levi Garcia'ya yönelecek.

Olympiakos, Garry Rodriguesten vazgeçiyor | Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberi

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