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Olympiakos, Galatasaray'dan bir transfer daha istiyor! Sergio Oliveira tarifesi...

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#GALATASARAY#Kerem Demirbay#Olympiakos
Olympiakos, Galatasaraydan bir transfer daha istiyor Sergio Oliveira tarifesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:26

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Olympiakos, sarı kırmızılıların bir yıldızını daha transfer etmek istiyor.

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Galatasaray'da geçirdiği 2 senenin ardından Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Sergio Oliveira'nın yanına bir Galatasaraylı yıldız daha gidiyor.

Galatasaray'da istenilen performansı veremeyen ve Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerden olan Sergio Oliveira, yaz transer döneminde Yunanistan'ın yolunu tutmuştu.

Olympiakos'ta 11 maçta sahaya çıkan deneyimli orta saha skor katkısı veremedi.

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KEREM DEMİRBAY'A KANCA TAKTILAR

Devre arasında takımını güçlendirmek için çalışmalara koyulan Yunan ekibi, Galatasaray'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Kerem Demirbay'a kanca taktı.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Olympiakos, Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay'ı da transfer etmek istiyor.

Olympiakos'un Demirbay'ın peşinde olduğu kaydedilirken Sergio Oliveira gibi 31 yaşındaki orta sahayı da kadrosuna katarak ikinci devreye daha güçlü bir kadroyla girmeyi hedefledikleri aktarıldı.

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SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

Gabriel Sara'nın transferiyle istediği süreleri almakta zorlanan Kerem Demirbay bu sezon sarı kırmızılı forma ile 19 maçta yalnızca 464 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki orta saha, gol atamazken 2 asiste imza attı.

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#GALATASARAY#Kerem Demirbay#Olympiakos

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