Olympiakos-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

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D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı. Şimdi de Olympiakos ile yapılacak maçın tarihi sorgulanıyor. İşte, Olympiakos-Fenerbahçe maçının ayrıntıları...

Olympiakos-Fenerbahçe maçı, 25 Kasım 2021 Perşembe günü Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda yapılacak.

TURNUVA HAKKINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve play-off turunda karşılaşacak.

Grubunu üçüncü sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.